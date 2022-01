OČAKÁVAJTE: OCHLADENIE: V niektorých okresoch bude v noci mrznúť

Bratislava 7. januára (TASR) – V niektorých okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja bude z piatka na sobotu (8.1.) mrznúť. Teploty tu môžu dosiahnuť mínus 15 až mínus 17 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia tvrdia, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od piatka od 18.00 h do soboty do 9.00 h.



V okrese Michalovce sa môže vyskytnúť povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa. Upozorňuje na to SHMÚ na svojom webe, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu druhého stupňa. "V dôsledku spadnutých zrážok, topenia snehovej pokrývky na území západnej Ukrajiny očakávame ešte vzostup vodnej hladiny na toku Latorica na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity," tvrdia meteorológovia.