PRIPRAVTE SA: V niektorých okresoch sa môže výraznejšie rozfúkať

Bratislava 12. marca (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska sa môže v sobotu (13. 3.) výraznejšie rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstrahy pred vetrom na horách platia pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Podľa meteorológov môže dosiahnuť vietor priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 110 až 135 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," podotýka SHMÚ.



V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad treba so silnejším vetrom počítať aj v nižších polohách. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť v priemere 45 km/h, v nárazoch 65 až 75 km/h. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približuje SHMÚ.



Výstrahy predbežne platia od soboty od 8.00 h do nedele (14. 3.) do 5.00 h.