SHMÚ: V niektorých okresoch treba počítať s vysokými teplotami

Bratislava 18. augusta (TASR) - V niektorých okresoch najmä na západnom Slovensku treba aj v nedeľu počítať s vysokými teplotami. Vyšplhať by sa mohli na 33 až 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a tiež okresy Myjava, Partizánske a Žarnovica. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," pripomína SHMÚ s tým, že pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.



Výstrahy platia predbežne od 13.00 do 18.00 h.