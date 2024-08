SHMÚ: V Nitrianskom a Košickom kraji sa môže vyskytnúť nárazový vietor

Bratislava 3. augusta (TASR) - Silný vietor môže počas soboty spôsobiť problém v Nitrianskom i Košickom kraji. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre oba regióny vydal výstrahu pred silným vetrom prvého stupňa.



V okresoch Nitrianskeho kraja platí do 18.00 h. "Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu," upozornili meteorológovia. S podobnou silou nárazového vetra musia od 14.00 do 20.00 h rátať aj v južných okresoch Košického kraja.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodali meteorológovia.