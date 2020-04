V noci z piatka na sobotu bude mrznúť na severe a strede Slovenska

Bratislava 3. apríla (TASR) – V noci z piatka na sobotu 4. apríla bude mrznúť najmä na severnom a strednom Slovensku. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke.



Na severnom Slovensku by mala teplota dosiahnuť mínus dva až mínus šesť stupňov Celzia, na strednom Slovensku mínus jeden až mínus štyri stupne Celzia.



Výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Meteorológovia upozorňujú, že očakávaný mráz môže spôsobiť poškodenie vegetácie. Výstraha platí od piatka od 22.00 h do soboty do 8.00 h.