V oblasti Košíc a na juhozápade si v noci treba dávať pozor na hmlu

Bratislava 20. januára (TASR) – V oblasti Košíc a na juhozápade územia si v noci treba dávať pozor na hmlu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred hmlou, ktorá trvá od pondelkového večera do utorka 8:00, v okrese Košice-okolie do 7:00.



Výstraha platí aj pre okresy Veľký Krtíš, Krupina, Levice, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Nitra, Šaľa a Komárno. V týchto lokalitách sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornili meteorológovia.