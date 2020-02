METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: V okrese Michalovce hrozí povodeň

Bratislava 8. februára (TASR) - V okrese Michalovce hrozí povodeň. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahu 1. stupňa. Zároveň varuje pred pondelkovým (10. 2.) silným vetrom.



SHMÚ vydal na pondelok výstrahu 2. stupňa pred silným vetrom, ktorá bude platiť od 12.00 do 22.00 h v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Meteorológovia tu očakávajú výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 85 až 100 kilometrov za hodinu a prechodne aj priemernú rýchlosť 60 až 70 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," upozorňuje SHMÚ.



Meteorológovia varujú pred silným vetrom aj v Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom a Prešovskom kraji, kde SHMÚ vydal na pondelok výstrahu 1. stupňa. Tu očakáva od 12.00 do 22.00 h výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



So silným vetrom treba podľa meteorológov počítať aj na horách. Druhý a prvý stupeň výstrahy vydal SHMÚ pre okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Na horách v týchto lokalitách sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 160 či priemernú rýchlosť 70 až 105 kilometrov za hodinu.



Prvý stupeň výstrahy pred silným vetrom na horách platí v pondelok aj pre ďalšie okresy v Banskobystrickom, Žilinskom či Trenčianskom kraji. Meteorológovia tu očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu či priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.