SHMÚ: V okresoch Trenčianskeho a Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - V niektorých okresoch Trenčianskeho a Žilinského kraja sa môže v nedeľu tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre takmer celý Žilinský kraj a takisto okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Trenčín. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.
Výstrahy platia predbežne do 17.00 h.