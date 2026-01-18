Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: V okresoch Trenčianskeho a Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - V niektorých okresoch Trenčianskeho a Žilinského kraja sa môže v nedeľu tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre takmer celý Žilinský kraj a takisto okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Trenčín. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.

Výstrahy platia predbežne do 17.00 h.
