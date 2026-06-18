< sekcia Slovensko
PEKELNÉ DNI: V piatok a cez víkend bude poriadne horúco a sucho
SHMÚ ďalej predpokladá aj vysoké riziko vzniku a šírenia požiarov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. júna (TASR) - V piatok (19. 6.) a cez víkend bude horúce a suché počasie. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž a pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Vplyvom tlakovej výše nad naším územím sa v priebehu piatka až nedele (21. 6.) očakávajú maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia. Predpoveď univerzálneho tepelného-klimatického indexu (UTCI) podľa SHMÚ ukazuje postupne rastúci tepelný stres na celom Slovensku. Na väčšine Slovenska sa očakáva mierny stres teplom, avšak na západnom Slovensku očakávajú meteorológovia silný stres teplom, predovšetkým počas víkendu.
„Rastúcu tepelnú záťaž potvrdzuje aj tepelný index (HI), ktorý pri výpočte zohľadňuje len teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu. Index HI predpokladá pre západné Slovensko silné varovanie pred tepelnou záťažou. Za takýchto podmienok je nepríjemne horúco, najmä na priamom slnku. Môžu sa vyskytnúť úpal, svalové kŕče alebo prehriatie organizmu,“ vysvetlili odborníci.
Vplyvom prechodu rozpadávajúceho sa studeného frontu počas nedele bude v priebehu víkendu narastať aj dusno. Slabé dusno budú Slováci pociťovať počas celého víkendu na celom území SR, pričom silné dusno sa bude v sobotu (20. 6.) vyskytovať lokálne na viacerých miestach krajiny. V nedeľu už bude citeľné na väčšine západného Slovenska.
SHMÚ ďalej predpokladá aj vysoké riziko vzniku a šírenia požiarov. Jemnejší prírodný horľavý materiál, ako je napríklad suchá tráva, lístie a vetvičky, bude mimoriadne presušený a vlhkosť tohto materiálu bude dosahovať menej ako šesť percent objemu jeho hmoty na celom západnom Slovensku. „To predstavuje veľmi vysoké riziko vzniku požiarov,“ upozornil ústav.
Na zvyšnej časti Slovenska očakávajú meteorológovia hodnoty vlhkosti paliva na úrovni šesť až desať percent, na severe krajiny do 15 percent. Tieto podmienky predstavujú vysoké riziko vzniku požiarov. Postupne bude rásť aj riziko šírenia požiarov, tvrdia.
Index požiarneho nebezpečenstva - šírenie požiaru (FWI) predpokladá veľmi vysoké riziko šírenia požiarov na Podunajskej nížine, ale lokálne aj na Záhorí, najmä počas soboty. Vo zvyšných častiach južnej polovice Slovenska sa počas piatka a víkendu očakáva mierne až vysoké riziko šírenia požiarov, doplnil hydrometeorologický ústav.
„Vplyvom tlakovej výše nad naším územím sa v priebehu piatka až nedele (21. 6.) očakávajú maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia. Predpoveď univerzálneho tepelného-klimatického indexu (UTCI) podľa SHMÚ ukazuje postupne rastúci tepelný stres na celom Slovensku. Na väčšine Slovenska sa očakáva mierny stres teplom, avšak na západnom Slovensku očakávajú meteorológovia silný stres teplom, predovšetkým počas víkendu.
„Rastúcu tepelnú záťaž potvrdzuje aj tepelný index (HI), ktorý pri výpočte zohľadňuje len teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu. Index HI predpokladá pre západné Slovensko silné varovanie pred tepelnou záťažou. Za takýchto podmienok je nepríjemne horúco, najmä na priamom slnku. Môžu sa vyskytnúť úpal, svalové kŕče alebo prehriatie organizmu,“ vysvetlili odborníci.
Vplyvom prechodu rozpadávajúceho sa studeného frontu počas nedele bude v priebehu víkendu narastať aj dusno. Slabé dusno budú Slováci pociťovať počas celého víkendu na celom území SR, pričom silné dusno sa bude v sobotu (20. 6.) vyskytovať lokálne na viacerých miestach krajiny. V nedeľu už bude citeľné na väčšine západného Slovenska.
SHMÚ ďalej predpokladá aj vysoké riziko vzniku a šírenia požiarov. Jemnejší prírodný horľavý materiál, ako je napríklad suchá tráva, lístie a vetvičky, bude mimoriadne presušený a vlhkosť tohto materiálu bude dosahovať menej ako šesť percent objemu jeho hmoty na celom západnom Slovensku. „To predstavuje veľmi vysoké riziko vzniku požiarov,“ upozornil ústav.
Na zvyšnej časti Slovenska očakávajú meteorológovia hodnoty vlhkosti paliva na úrovni šesť až desať percent, na severe krajiny do 15 percent. Tieto podmienky predstavujú vysoké riziko vzniku požiarov. Postupne bude rásť aj riziko šírenia požiarov, tvrdia.
Index požiarneho nebezpečenstva - šírenie požiaru (FWI) predpokladá veľmi vysoké riziko šírenia požiarov na Podunajskej nížine, ale lokálne aj na Záhorí, najmä počas soboty. Vo zvyšných častiach južnej polovice Slovenska sa počas piatka a víkendu očakáva mierne až vysoké riziko šírenia požiarov, doplnil hydrometeorologický ústav.