Teplotné maximá piatkových horúčav namerali najmä v Prešovskom kraji

Bratislava 2. júla (TASR) - Extrémne horúco bolo v piatok (1. 7.) najmä v Prešovskom kraji. Najvyššiu teplotu meteorológovia zaznamenali na staniciach Čaklov, Slovenská Kajňa a Trebišov. Namerali tu 38,6 stupňa Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Ochladenie priniesol studený front, no podľa SHMÚ bude od nedele (3. 7.) opäť prúdiť teplý vzduch.



"Viacero staníc včera v Prešovskom kraji (ojedinele aj inde) zaznamenalo vôbec najvyššiu hodnotu v ich histórii meraní. Teplotu 38 stupňov Celzia sme namerali aj v severných okresoch Stropkov a Svidník, pričom nad 35 stupňov Celzia teplota vystúpila aj na hornom Spiši," uviedli meteorológovia.



V Maďarsku a Rumunsku bolo ešte teplejšie ako u nás a namerali tam aj 40 stupňov, v Poľsku bolo takmer 38 stupňov. Výrazne chladnejšie bolo podľa SHMÚ západne od nášho územia za studeným frontom, kde teplota lokálne nevystúpila ani na 20 stupňov. Tento studený front postúpil aj nad naše územie a priniesol ochladenie. "No v Banskobystrickom kraji a na dolnom Zemplíne (hlavne na krajnom východe) nebude veľmi výrazné a teplota aj dnes dosiahne 33 až 34 stupňov Celzia," skonštatoval SHMÚ.



Na severe stredného Slovenska sa schladí počas soboty najvýraznejšie s maximom okolo 20 stupňov. "To však nepotrvá dlho a prílev teplého vzduchu sa už od zajtra opäť obnoví," uzavreli meteorológovia.