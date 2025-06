SHMÚ: V pondelok treba na Slovensku počítať s búrkami

Bratislava 22. júna (TASR) - V pondelok (23. 6.) treba na Slovensku počítať s búrkami aj vysokými teplotami. Na niektorých miestach sa pridá aj vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pred týmito javmi výstrahy prvého i druhého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa pred búrkami by mali predbežne platiť od 17.00 h do polnoci v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, ako aj vo väčšine okresov Banskobystrického kraja.



Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom a napršať by v priebehu polhodiny mohlo 20 až 30 milimetrov zrážok. Počítať treba aj s vetrom s rýchlosťou v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.



„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia. Varujú tiež pred vzostupom vodných hladín.



Pred vysokými teplotami sú na pondelok vyhlásené výstrahy prvého aj druhého stupňa. Do platnosti predbežne vstúpia o 13.00 h, v niektorých okresoch o 14.00 h. Platiť majú zatiaľ do 18.00 h. S horúčavami treba počítať najmä v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Trnavskom, Košickom, Nitrianskom, ale aj v určitých častiach Prešovského kraja.



V niektorých okresoch Slovenska by teplota podľa SHMÚ mohla vystúpiť na 36 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ varoval ústav.



V takmer celom Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad treba tiež v pondelok počítať s vetrom na horách. Výstrahy prvého stupňa v týchto miestach predbežne platia od 17.00 h do polnoci. Vietor by mohol dosahovať miestami v nárazoch rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornili meteorológovia.