SHMÚ: V Prešovskom a Žilinskom kraji môže v stredu doobeda nasnežiť

Bratislava 15. apríla (TASR) - V niektorých okresoch Prešovského a Žilinského kraja treba v stredu doobeda počítať so snežením. Podľa meteorológov môže napadnúť od 15 do 30 centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke.



Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí do 12.00 h pre okresy Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.



"Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb)," uviedli meteorológovia.