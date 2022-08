SHMÚ: V sobotu by mali koncentrácie ozónu poklesnúť výraznejšie

Bratislava 18. augusta (TASR) - V sobotu (20. 8.) by mal prechádzať cez územie Slovenska studený front, preto by koncentrácie ozónu mali poklesnúť výraznejšie. Informoval o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v reakcii na smogovú situáciu pre prízemný ozón, ktorá platí v Bratislave a okolí.



"V stredu (17. 8.) sme vydali oznámenie o vzniku smogovej situácie pre prízemný ozón pre oblasť Bratislava a okolie, keďže priemerná hodinová koncentrácia, nameraná na monitorovacej stanici na Jeséniovej ulici v Bratislave, presiahla 180 mikrogramov na meter kubický (µg/m3)," uvádza SHMÚ. V období, keď sú zvýšené hodnoty ozónu, by najmä osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy mali obmedziť pobyt a fyzickú námahu vonku.



"Najvyššie koncentrácie môžeme očakávať popoludní, v závislosti od meteorologickej situácie medzi 14.00 až 18.00 h," poznamenali meteorológovia. Vzhľadom na predpoveď počasia je podľa SHMÚ možné, že dôjde k opätovnému prekročeniu informačného prahu v priebehu štvrtkového popoludnia.



Prízemný ozón vzniká chemickými reakciami z iných znečisťujúcich látok, ktoré nazývame prekurzory ozónu (oxid uhoľnatý alebo prchavé organické látky a oxidy dusíka). Významnú úlohu zohráva aj prenos z vyšších vrstiev atmosféry, preto je na horách vo vysokých nadmorských výškach v priemere viac ozónu a jeho koncentrácie sa počas roka menia menej ako v nížinách, kde vzniká zo spomínaných látok, ktorých zdrojmi je cestná doprava, energetika, priemysel a v prípade prchavých organických látok aj vegetácia.



"Chemické reakcie pri ktorých vzniká ozón, závisia od UV-B žiarenia, preto sa najvyššie koncentrácie vyskytujú najmä v horúcich letných dňoch," vysvetlili meteorológovia. Oxidy dusíka, ktorých zdrojom je najmä cestná doprava, však ozón aj rozkladajú, preto sa najvyššie koncentrácie obvykle nenachádzajú v blízkosti rušných cestných komunikácií a parkovísk. Ozón sa tiež môže prenášať na relatívne veľké vzdialenosti v horizontálnom smere.