SHMÚ: V sobotu si treba dávať pozor na snehové jazyky aj vietor

Bratislava 28. januára (TASR) - Na väčšine územia s výnimkou niektorých okresov na juhu a východe si treba v sobotu dávať pozor na snehové jazyky a záveje. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha prvého stupňa platí do 18.00 h. Naďalej platí tiež výstraha druhého stupňa pred povodňou pre okresy Michalovce a Trebišov bez Roňavy. V okolí Košíc zároveň vyhlásili výstrahu pred vetrom.



Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí v celom Bratislavskom a Žilinskom kraji, na väčšine územia Trenčianskeho a Prešovského kraja a v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.



Druhý stupeň výstrahy pred povodňou v lokalitách Trebišov bez Roňavy a Michalovce platí zatiaľ do nedele (29. 1.) do 10.00 h. Na tokoch Bodrog a Latorica očakáva SHMÚ pokles vodnej hladiny ešte na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie budú priebežne aktualizovať.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 18.00 h v okresoch Košice a Košice-okolie a do 15.00 h aj v okrese Trebišov. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť krátkodobo 65 až 80 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uviedol SHMÚ.