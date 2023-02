SHMÚ: V stredných a vysokých polohách je nadnormálne veľa snehu

Bratislava 5. februára (TASR) - V stredných a vysokých polohách je vzhľadom na aktuálny dátum nadnormálne veľa snehu. Súvisí to s opakovaným výdatným snežením. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"Vrátna dolina mala v nedeľu ráno 75 centimetrov, Štrbské pleso 102 cm, Žiarska chata 174 cm a Chopok až 210 cm snehu," uviedol SHMÚ. Poukázal na to, že Chopok by mal mať v tomto období asi 115 cm a Štrbské Pleso približne 70 cm snehu.



Pod snehom je podľa SHMÚ veľká časť Slovenska, vrátane nižších polôh.



"Na pomerne veľkej súvislej ploche chýba sneh v Podunajskej a Záhorskej nížine a možno povedať, že na juhozápade územia sneh v polohách do 400 metrov nad morom takmer vôbec nie je," dodal SHMÚ.



Na juhozápade sa podľa neho súvislá snehová pokrývka neočakáva počas najbližších siedmich dní.