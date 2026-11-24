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POZOR NA POĽADOVICU: Treba s ňou počítať na západnom Slovensku
Výstrahy majú v stredu od 17.00 h platiť v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom.
Autor TASR
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Bratislava 24. novembra (TASR) - V stredu (25. 11.) treba na Slovensku počítať s poľadovicou. Meteorologické výstrahy pre západ krajiny majú vstúpiť do platnosti v stredu podvečer. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy majú v stredu od 17.00 h platiť v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. V platnosti majú zostať aj celý štvrtok (26. 11.), no rozšíria sa na takmer celé územie Slovenska.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varoval, že poľadovica zvyšuje riziko dopravných nehôd, ale aj pádov a úrazov ako otras mozgu, zlomeniny kostí či vyvrtnutia členkov a zápästí. Úrazy hlavy a chrbtice môžu mať vážne a dlhodobé následky. Elektrické vedenie môže byť okrem toho pokryté súvislou vrstvou ľadu alebo snehu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie. Hrozí preto zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení.
„Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch. Dôležitými faktormi, aby ste predišli pošmyknutiu a následnému pádu, sú výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky. Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť,“ napísal ÚVZ.
Výstrahy majú v stredu od 17.00 h platiť v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. V platnosti majú zostať aj celý štvrtok (26. 11.), no rozšíria sa na takmer celé územie Slovenska.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varoval, že poľadovica zvyšuje riziko dopravných nehôd, ale aj pádov a úrazov ako otras mozgu, zlomeniny kostí či vyvrtnutia členkov a zápästí. Úrazy hlavy a chrbtice môžu mať vážne a dlhodobé následky. Elektrické vedenie môže byť okrem toho pokryté súvislou vrstvou ľadu alebo snehu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie. Hrozí preto zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení.
„Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch. Dôležitými faktormi, aby ste predišli pošmyknutiu a následnému pádu, sú výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky. Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť,“ napísal ÚVZ.