PREDVIANOČNÉ PREKVAPENIE: V Tatrách hrozí orkán

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier sa počas nadchádzajúcich hodín môže vyskytnúť vietor o sile muhutnej víchrice až orkánu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre oblasť Tatier vydal výstrahu najvyššieho III. stupňa pred vetrom na horách.



"Do utorka (24.12.) na hrebeňoch hôr môže rýchlosť vetra dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 160 - 180 km/h. Priemerná rýchlosť vetra môže dosahovať 110 až 120 km/h, čo je mohutná víchrica až orkán," spresnili meteorológovia o výstrahe s platnosťou do 10.00 h.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodali.



Výstraha II. stupňa platí do poludnia Štedrého dňa pre horské oblasti na väčšine územia stredného a východného Slovenska. Na hrebeňoch hôr môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 km/h.



Nárazový vietor s rýchlosťou do 85 km/h potrápi do utorňajšieho poludnia aj obyvateľov západného Slovenska.



SHMÚ vydal takisto výstrahu pred snežením. "V oblastiach Liptova, Oravy, Kysúc a Spiša môže v polohách nad 700 m napadnúť do utorňajšieho poludnia 20 až 25 cm snehu," upozornili meteorológovia.



Pre severné okresy, rovnako tak pre lokality Turca a Horehronia vydali meterológovia výstrahu aj pred tvorbou snehových jazykov.