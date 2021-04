SHMÚ: V utorok môže na Slovensku miestami nasnežiť

Bratislava 5. apríla (TASR) - V pondelok bude pomerne teplo. Teplota vystúpi väčšinou na desať až 15 stupňov Celzia, na juhozápade bude okolo 17 stupňov. Do utorkového rána (6. 4.) sa však na strednom a východnom Slovensku môže miestami vytvoriť aj snehová pokrývka. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



V pondelok večer začne studený front prinášať od severozápadu zrážky. Tie sa budú v noci na utorok meniť na snehové, a to aj v nižších polohách. "Teplotné rozhranie na studenom fronte, za ktorým sa do našej oblasti dostane v noci z pondelka na utorok studená morská, pôvodom arktická vzduchová hmota (z oblasti Grónska), je totiž veľmi výrazné," vysvetľujú meteorológovia.



Zároveň poukazujú na to, že nepôjde len o lokálne ochladenie, ale v priebehu dvoch dní sa ochladí vo väčšine Európy. Situácia teda podľa meteorológov vydrží dlhšie a studený vzduch bude na Slovensko prúdiť až do štvrtka (8. 4.). Vyskytovať sa budú početné snehové prehánky. "Stále sa tak miestami bude vytvárať aj snehová pokrývka, vo vyšších polohách sa udrží aj dlhšie. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky," upozorňuje SHMÚ.