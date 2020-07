V utorok sa môžu búrky vyskytnúť najmä na východe Slovenska

Bratislava 20. júla (TASR) – V utorok 21. júla sa môžu búrky vyskytnúť najmä na východnom Slovensku. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe.



Výstrahy druhého stupňa pred búrkami platia od utorka od 13:00 do 19:00 v okresoch Revúca v Banskobystrickom kraji, v celom Košickom kraji a v okrese Prešov a Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. V týchto okresoch je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami s priemerom aj viac ako dva centimetre, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.



„S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 50 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 100 kilometrov za hodinu," uvádza SHMÚ.



V ostatných okresoch Prešovského kraja a okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok v Žilinskom kraji vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Platiť by mala od 13:00 do 22:00.