SHMÚ varuje: Pozor na poľadovicu, ale aj na silný vietor

Bratislava 19. februára (TASR) - V nedeľu večer i v noci treba rátať s poľadovicou na cestách takmer na celom Slovensku. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal aj výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a vetrom a výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách.



"Po prechode studeného frontu, ktorý priniesol dažďové zrážky a cesty a chodníky ostali mokré (miestami aj z roztopeného snehu), sa od severu rýchlo ochladzuje, dokonca na krajnom severe už mrzne. To postupne vedie k zamŕzaniu mokrého povrchu a tvorbe poľadovice, večer na severe, v priebehu noci aj na ostatnom území, s výnimkou krajného juhozápadu, kde zväčša mrznúť nebude," uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre Bratislavský. Nitriansky a Trnavský kraj, ako aj pre okres Myjava. SHMÚ na svojom webe upozorňuje, že vietor môže v týchto oblastiach dosiahnuť rýchlosť v nárazoch až do 85 a v prieme do 45 kilometrov za hodinu.



Okrem toho vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom na horách v okresoch Brezno a Liptovský Mikuláš. V Nízkych Tatrách v polohách nad zhruba 1800 metrov sa miestami podľa meteorológov očakáva vietor s rýchlosťou v nárazoch až do 150 kilometrov za hodinu. V priemere môže dosahovať 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica.