SHMÚ varuje pred búrkami na celom Slovensku i pred vysokými teplotami

Bratislava 8. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred búrkami takmer na celom území Slovenska. Vydal výstrahy prvého stupňa. Naďalej platí aj výstraha pred vysokými teplotami, a to najmä na východe Slovenska. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy pred búrkami platia počas noci až do piatka (9. 7.) do 12.00 h. SHMÚ upozorňuje aj na pravdepodobnosť búrok s krúpami. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 km/h," píše ústav na svojom webe. Zároveň upozorňuje aj na možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov.



Pre viaceré okresy Košického a Prešovského kraja vydal SHMÚ na piatok výstrahu pred vysokými teplotami. Tie môžu v tejto oblasti dosiahnuť ojedinele až 33 stupňov Celzia. Výstraha platí od 13.00 h do 18.00 h.