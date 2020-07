POZOR: SHMÚ varuje pred búrkami na celom území Slovenska

Bratislava 21. júla (TASR) - V utorok sa na celom území Slovenska môžu vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa, pre niektoré okresy na východe Slovenska platí výstraha druhého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.



Pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj platí výstraha prvého stupňa od 13.00 h do 20.00 h, pre Žilinský platí od 13.00 h do 22.00 h.



Druhý stupeň pred búrkami platí pre okresy Revúca, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice a okolie, Košice mesto, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov, Michalovce a Sobrance od 13.00 h do 22.00 h. V týchto okresoch je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami s priemerom aj viac ako 2 centimetre. Predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, pripomínajú meteorológovia.