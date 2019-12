SHMÚ varuje pred hmlou, poľadovicou aj vetrom na horách

Bratislava 14. decembra (TASR) - Meteorológovia varujú pred hmlou, poľadovicou aj vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webovej stránke.



Poľadovica sa môže vyskytnúť v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstraha prvého stupňa je vydaná v týchto krajoch do 14.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb a infraštruktúra. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," hovoria meteorológovia.



Hmla sa môže podľa meteorológov vyskytnúť v okresoch Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín. Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h.



Výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách vydal SHMÚ pre okresy Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno a Banská Bystrica. Miestami očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu. "Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uviedlo SHMÚ. Výstraha platí od 14.00 h až do polnoci.