SHMÚ varuje pred hmlou, vetrom, dažďom i víchricou na horách
Meteorológovia očakávajú ojedinelý výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Autor TASR
Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na hmlu, ktorá sa tvorí na celom území Slovenska. Varuje aj pred dažďom a vetrom, vrátane silného vetra na horách. Vydal preto výstrahy prvého aj druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Meteorológovia očakávajú ojedinelý výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali. Výstrahy prvého stupňa predbežne platia do pondelka (26. 1.) do 12.00 h.
Pred dažďom SHMÚ varuje v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Meteorológovia tam očakávajú ojedinelý výskyt zrážok s úhrnom 30 až 45 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, môžu však spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnili. Výstrahy platia rovnako do pondelka.
Vietor s nárazovou rýchlosťou do 70 kilometrov za hodinu môže potrápiť časti západného Slovenska. Počítať s ním treba v Nitrianskom a Trnavskom kraji, okrem okresov Galanta a Dunajská Streda, ako aj v okrese Myjava. Aj v tomto prípade odborníci upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
V polohách nad približne 1800 metrov nad morom sa najmä večer a v noci môže vyskytnúť silný vietor, ktorý krátkodobo v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, prípadne priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Ide o parametre silnej až mohutnej víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ ozrejmili. Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad.
