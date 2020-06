Vo viacerých regiónoch Slovenska hrozia povodne

Bratislava 26. júna (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach.



SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h.