SHMÚ varuje pred poľadovicou na väčšine územia Slovenska

Bratislava 9. decembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska si treba od stredajšieho večera do štvrtkového (10.12.) obeda dávať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Výstrahy platia pre Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.



Slovenská správa ciest (SSC) informuje, že cesty I., II. a III. triedy, sledované diaľničné úseky, ako aj horské priechody (HP) sú zjazdné. V lokalite Giraltovce si však treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov, v lokalite Šurany fúka silný vietor a na cestách v okolí Stakčína sa nachádza miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.