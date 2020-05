SHMÚ varuje pred silným vetrom na západnom Slovensku

Bratislava 23. mája (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa, ktoré varujú pred silným vetrom vo večerných sobotňajších hodinách v okresoch západného Slovenska. O jave, ktorý by mohol pretrvať do nedeľných (24. 5.) skorých ranných hodín informujú meteorológovia na svojom webe.



V okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja by sa mohol od sobotného večera vyskytovať vietor, ktorý môže ojedinele v nárazoch dosahovať rýchlosť 85 až 100 kilometrov za hodinu.



O niečo miernejšia by mala byť situácia v okresoch Levice, Zlaté Moravce, Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. V týchto okresoch sa môže vyskytnúť vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu, čo môže podľa meteorológov spôsobiť menšie škody a predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. SHMÚ zároveň pripomína, že pri danej rýchlosti ide o bežný jav vzhľadom na ročné obdobie.