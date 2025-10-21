< sekcia Slovensko
SHMÚ varuje pred silným vetrom na západe Slovenska
So silným vetrom treba podľa meteorológov rátať v okrese Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na západe Slovenska. Vydal preto výstrahy prvého stupňa, platia predbežne do 10.00 h.
So silným vetrom treba podľa meteorológov rátať v okrese Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice. SHMÚ očakáva v týchto okresoch výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť do 75 kilometrov za hodinu s najvyššou priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali odborníci.
So silným vetrom treba podľa meteorológov rátať v okrese Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice. SHMÚ očakáva v týchto okresoch výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť do 75 kilometrov za hodinu s najvyššou priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali odborníci.