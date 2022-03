SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi, ale aj pred nízkymi teplotami

Bratislava 10. marca (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ako aj pred nízkymi teplotami. V niektorých okresoch Žilinského, Prešovského i Košického kraja by mohli vo štvrtok v noci klesnúť na mínus 19 stupňov Celzia.



Snehové jazyky a záveje sa vo štvrtok môžu ojedinele tvoriť v okresoch Námestovo, Tvrdošín a Liptovský Mikuláš. Prvý stupeň výstrahy má na tomto území platiť do 16.00 h. Do 18.00 h má platiť v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.



Meteorológovia očakávajú aj ochladenie, pričom minimálna teplota vzduchu by miestami mohla klesnúť na mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Výstrahu prvého stupňa preto vydali od štvrtka 22.00 h do piatka (11. 3.). Týka sa to okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves a Rožňava.



„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozorňuje SHMÚ.