SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi, poľadovicou i vetrom na horách

Bratislava 21. januára (TASR) - V severných okresoch Slovenska meteorológovia naďalej očakávajú snehové jazyky a záveje. Varujú tiež pred vetrom na horách, a to najmä na strednej a východnej časti územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webovej stránke.



Vo väčšine okresov platí od štvrtkovej noci prvostupňová výstraha pred vetrom na horách. Výnimkou sú Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Brezno, Banská Bystrica a Ružomberok, kde SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa až do piatka (22. 1.) 15.00 h. Výstraha pred vetrom platí rovnako do piatka 14.00 h v okresoch Námestovo a Tvrdošín.



Na tvorbu poľadovice upozorňujú v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstraha platí do piatka do 9.00 h. "Výskyt poľadovice je v danom ročnom čase a danej oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnil SHMÚ.