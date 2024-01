SHMÚ varuje pred snehovými závejmi aj vetrom na horách

Bratislava 11. januára (TASR) - V celom Žilinskom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Brezno a Banská Bystrica sa môžu vo štvrtok večer tvoriť snehové záveje a jazyky. Výstraha prvého stupňa v tejto súvislosti platí až do piatka (12. 1.) poobede. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Varuje aj pred vetrom na horách. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín, a to až do piatka rána. Meteorológovia upozornili, že v daných oblastiach môže vietor dosiahnuť priemernú rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.



SHMÚ vydal tiež hydrologické výstrahy pred povodňou. Druhostupňová výstraha platí v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy. Prvostupňová výstraha je vydaná pre okres Malacky.



V okrese Čadca upozornili meteorológovia na vznik smogovej situácie. Vo viacerých oblastiach zaznamenali tiež prekročenie hodnôt, nenastali podmienky na vydanie upozornenia. Ide o Košice, Košice-okolie, Veľkú Idu, Levice, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.