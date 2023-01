POZOR: SHMÚ varuje v utorok pred snežením a vetrom

Bratislava 30. januára (TASR) - Slovensko môže miestami potrápiť v utorok (31. 1.) sneženie, vietor, snehové jazyky a záveje. Vietor na horách v polohách približne nad 1400 metrov očakávajú meteorológovia počas celého dňa v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, teda až víchricu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku aj horolezectvo," upozornil ústav.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okresoch Bratislava, Pezinok, Senec a na väčšine územia Trnavského kraja. Trvať má do 11.00 h. Vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.



Výraznejšie sneženie, pri ktorom spadne desať až 15 centimetrov nového snehu, očakávajú meteorológovia v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa potrvá v utorok do 8.00 h.



Snehové jazyky a záveje môžu v utorok potrápiť celý Žilinský kraj a okresy Poprad, Kežmarok, Púchov, Prievidza, Považská Bystrica, Brezno a Banská Bystrica. Výstraha prvého stupňa platí počas celého dňa, a to najmä pre horské priechody. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornil SHMÚ.