Večer hrozia búrky na západnom a časti stredného Slovenska

Bratislava 22. augusta (TASR) – Vo večerných a nočných hodinách hrozia búrky najmä na západnom a časti stredného Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami.



Výstrahy platia od 20.00 h do pondelka (23. 8.) do 6.00 h. V týchto okresoch je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia.



Búrky sa od polnoci majú vyskytovať následne aj na celom území Slovenska. Na východe územia v Prešovskom a Košickom kraji vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred búrkami, ktorá platí do pondelka do 12.00 h.



SHMÚ na sociálnej sieti uviedlo, že už počas nasledujúcej noci začne od západu cez naše územie postupovať studený front.



„Predovšetkým v druhej polovici noci očakávame najmä na západe Slovenska a v Žilinskom kraji aj intenzívne búrky, ktoré budú sprevádzané intenzívnym dažďom, zosilnením vetra, prípadne aj krúpami," uviedli meteorológovia.



V priebehu dňa sa studený front a zrážkové pásmo bude podľa SHMÚ presúvať ďalej na východ a zrážky by popoludní mali čiastočne ustávať, a to najmä na západe. Tam môže prestať pršať už dopoludnia.



Meteorológovia uviedli, že je potrebné očakávať aj ochladenie. „Kým v nedeľu očakávame v najteplejších oblastiach na juhu územia maximum teploty okolo 30 stupňov Celzia, v pondelok to bude od 17 stupňov Celzia na Orave do 25 stupňov Celzia na krajnom juhovýchode Slovenska," dodali meteorológovia.