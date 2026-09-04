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POZOR NA SILNÝ VIETOR: Môže sa vyskytnúť v týchto lokalitách
Výstrahy majú začať o platiť o 21.00 h a predbežne v platnosti zostanú až do nedele (6. 9.).
Autor TASR
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Bratislava 4. septembra (TASR) - V piatok večer treba na severe Slovenska počítať s vetrom na horách. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa.
Výstrahy majú začať o platiť o 21.00 h a predbežne v platnosti zostanú až do nedele (6. 9.). Vyhlásené sú v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra nad pásmom lesa v nárazoch do 135 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ poukázal ústav.
Výstrahy majú začať o platiť o 21.00 h a predbežne v platnosti zostanú až do nedele (6. 9.). Vyhlásené sú v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra nad pásmom lesa v nárazoch do 135 kilometrov za hodinu.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ poukázal ústav.