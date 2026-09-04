Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 4. september 2026Meniny má Rozália
< sekcia Slovensko

POZOR NA SILNÝ VIETOR: Môže sa vyskytnúť v týchto lokalitách

.
Na snímke veterný rukáv - ukazovateľ smeru vetra. Foto: TASR - Michal Svítok

Výstrahy majú začať o platiť o 21.00 h a predbežne v platnosti zostanú až do nedele (6. 9.).

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. septembra (TASR) - V piatok večer treba na severe Slovenska počítať s vetrom na horách. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa.

Výstrahy majú začať o platiť o 21.00 h a predbežne v platnosti zostanú až do nedele (6. 9.). Vyhlásené sú v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú miestami rýchlosť vetra nad pásmom lesa v nárazoch do 135 kilometrov za hodinu.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ poukázal ústav.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

Nová legislatíva na ochranu mäkkých cieľov má byť pripravená do mája

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc