SHMÚ: Vietor by mal slabnúť, zmenšiť sa má aj oblačnosť
Pocit ochladenia podľa meteorológov v nedeľu výrazne zvyšoval aj studený severný vietor.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Vietor by mal v nedeľu večer a v noci na viacerých miestach SR slabnúť, prechodne sa má zmenšiť aj oblačnosť. Pondelkové (16. 2.) ráno bude chladnejšie. Lokálne, najmä na severe, môže teplota klesnúť pod mínus 12 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti v súvislosti s nedeľným ochladením.
„Už nadránom začne na západe opäť pribúdať oblačnosť oklúzneho frontu a v priebehu dňa sa na západnom a strednom Slovensku na viacerých miestach objavia snehové vločky,“ priblížili meteorológovia. Podotkli, že výdatnosť zrážok však väčšinou nebude veľmi veľká. „Len ojedinele by mohlo spadnúť okolo päť centimetrov snehu. Teplota aj cez deň bude väčšinou pod nulou, len na juhu môže byť lokálne do dvoch stupňov Celzia,“ doplnili. Zároveň avizovali, že v ďalších dňoch bude počasie premenlivé s miernym oteplením.
Zhodnotili tiež, že nedeľné popoludnie bolo chladnejšie zväčša o päť až deväť stupňov Celzia, na západe niekde až okolo 11 stupňov Celzia. Ako uviedli, najteplejšie bolo v Banskobystrickom kraji a na východe Nitrianskeho kraja, a najchladnejšie na severe, najmä na Orave. Pocit ochladenia podľa meteorológov v nedeľu výrazne zvyšoval aj studený severný vietor.
