PRIPRAVTE SA: Vo veľkej časti Slovenska budú dnes vysoké teploty

Bratislava 11. júna (TASR) - Vo veľkej časti Slovenska hrozia počas utorka vysoké teploty, a to do 34 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj, a to v čase od 14.00 h do 18.00 h. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozorňuje SHMÚ.



Ako meteorológovia dodávajú, pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je v dôsledku teplôt vysoká.