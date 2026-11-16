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SHMÚ: Vo viacerých okresoch platia výstrahy pred poľadovicou
V okrese Brezno vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred hmlou, treba s ňou počítať do 10.00 h.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch severného, južného a východného Slovenska platia v pondelok ráno výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Počítať s nimi treba do 10.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou sa týkajú celého Žilinského a Banskobystrického kraja s výnimkou okresu Žarnovica. Platia tiež v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.
V okrese Brezno vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred hmlou, treba s ňou počítať do 10.00 h.
Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou sa týkajú celého Žilinského a Banskobystrického kraja s výnimkou okresu Žarnovica. Platia tiež v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Rožňava a Spišská Nová Ves. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.
V okrese Brezno vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred hmlou, treba s ňou počítať do 10.00 h.