< sekcia Slovensko
SHMÚ: Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v sobotu vyskytnúť dážď
Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. augusta (TASR) - Vo viacerých okresoch Slovenska sa v sobotu môže vyskytnúť dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s platnosťou od obeda. Informoval o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj. Tiež pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Výstrahu vydali meteorológovia aj v niektorých okresoch Prešovského, Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja. Predbežne platí do obeda v nedeľu (31. 8.).
Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj. Tiež pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Výstrahu vydali meteorológovia aj v niektorých okresoch Prešovského, Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja. Predbežne platí do obeda v nedeľu (31. 8.).