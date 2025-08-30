Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže v sobotu vyskytnúť dážď

Archívna snímka. Foto: Teraz.sk

Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj.

Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Vo viacerých okresoch Slovenska sa v sobotu môže vyskytnúť dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s platnosťou od obeda. Informoval o tom na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred dažďom platí pre celý Banskobystrický kraj. Tiež pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Výstrahu vydali meteorológovia aj v niektorých okresoch Prešovského, Nitrianskeho, Košického a Trenčianskeho kraja. Predbežne platí do obeda v nedeľu (31. 8.).
