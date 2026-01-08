< sekcia Slovensko
AŽ 24 POD NULOU: Varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi
Výstrahy trvajú od štvrtka 22.00 h do piatkového (9. 1.) rána.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Vo viacerých okresoch Slovenska treba počas štvrtkovej noci počítať s nízkymi teplotami. Klesnúť môžu až na mínus 24 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy. Varuje aj pred snehovými jazykmi a závejmi. Informoval o tom na svojom webe.
Druhý stupeň výstrahy pred nízkymi teplotami platí v celom Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Takisto v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. Pre zvyšné okresy Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja platí výstraha prvého stupňa. Taktiež v okresoch Hlohovec a Piešťany. Výstrahy trvajú od štvrtka 22.00 h do piatkového (9. 1.) rána.
Snehové jazyky a záveje sa naďalej vyskytujú v celom Prešovskom a Košickom kraji. Meteorológovia v tejto súvislosti upozornili na potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
