SHMÚ vydal pre niektoré regióny výstrahu pred nízkymi teplotami

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v niektorých regiónoch Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja teploty pod nula stupňov Celzia. Výstraha pred nízkymi teplotami platí od stredy 23.00 h do štvrtka 07.00 h, uvádza sa na webe SHMÚ.



V okresoch Rimavská Sobota či Rožňava sa teploty môžu pohybovať od nula do mínus štyroch stupňov Celzia, zatiaľ čo pre Poprad alebo Liptovský Mikuláš meteorológovia stanovili rozmedzie na mínus dva až mínus šesť stupňov Celzia.



Vo štvrtok od 03.00 h do 06.00 h platí tiež výstraha prvého stupňa pred prízemným mrazom. Týka sa okresov Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Žarnovica v Banskobystrickom kraji, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske v Trenčianskom kraji, Košice a okolie v Košickom kraji, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji a Piešťany v Trnavskom kraji.