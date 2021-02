SLEDUJEME: V troch okresoch na východe bol vyhlásený kalamitný stupeň

Bratislava 11. februára (TASR) - Polícia v Košickom kraji upozorňuje na komplikácie na cestách v dôsledku sneženia a potrebu zvýšenej opatrnosti. Slovenská správa ciest (SSC) informovala, že v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie je z dôvodu silného sneženia a vetra vyhlásený prvý kalamitný stupeň.



Takmer na celom východnom Slovensku sa tvoria snehové jazyky a záveje. Cesty v Košickom kraji sú zjazdné, miestami sa na vozovke nachádza vrstva snehu.







"V celom okrese Trebišov husto sneží a fúka silný vietor. Na ceste sa tvoria snehové jazyky," uviedla ráno polícia na sociálnej sieti. Na ceste medzi Moldavou nad Bodvou a Čečejovcami vietor vyvrátil kamión, ktorý vytvoril prekážku v cestnej premávke a cesta bola ráno neprejazdná. Pri reštaurácii Latorica v smere na Veľké Kapušany bola v dôsledku dopravnej nehody cesta neprejazdná, na ceste sa nachádzal aj spadnutý strom. "V okrese Michalovce pri obci Klokočov sú cesty neupravené. Nachádza sa tam aj vozidlo, ktoré zišlo z cesty," upozornila ďalej polícia.



Vodiči by si mali dať na cestách pozor na poľadovicu, sneženie i vietor

Vodiči by si mali dať vo štvrtok na cestách pozor na poľadovicu a zľadovatený sneh. Cestári tiež upozorňujú na sneženie i vietor a s tým spojenú zníženú dohľadnosť. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC).



Poľadovica sa tvorí na cestách prvej a druhej triedy v Bratislave a jej okolí, taktiež v okrese Rimavská Sobota. Zľadovatený sneh je na úsekoch ciest II/512 Oslany - Cerová, II/593 v úseku Krnča - Partizánske, tiež na cestách III. triedy v obvode Partizánske. Miestami sa zľadovatený sneh nachádza aj na úsekoch ciest druhej a tretej triedy v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie, tiež na cestách tretej triedy v obvodoch Machnáč, Trenčín, Nitra a Topoľčany.



Cestári ďalej upozorňujú, že vplyvom silného vetra sa na celom východnom Slovensku a na Orave tvoria snehové jazyky a záveje. V okresoch Krupina, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň z dôvodu silného sneženia a silného vetra. Pre silné sneženie a vietor treba so zníženou dohľadnosťou do 50 metrov počítať v lokalitách Sečovce a Trebišov, a do 100 metrov v lokalitách Veľké Kapušany, Skalité, Čierne-Polesie, Michalovce, Haniska, Košice-krematórium, Milhosť, Fričovce, Široké, Svinia, Sobrance, Čadca-U Čapkov, Ludvíkov dvor, Budimír, Horelica, Petrovany a Svrčinovec.



Pre vrstvu čerstvého snehu vo výške štyroch až piatich centimetrov je pre vozidlá nad 3,5 tony uzavretý horský prechod I/67 Dobšiná a tiež cesta I/67 v úseku Dedinky (II/535) - Ostrá Skala.



SSC informuje že ostatné sledované cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody a diaľničné úseky na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na niektorých miestach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu.



SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred vetrom v dvoch krajoch

Vo štvrtok treba vo viacerých krajoch počítať s vetrom, pre Banskobystrický a Košický kraj meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa. Okrem toho sa na celom území Slovenska môžu počas dňa tvoriť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj. V Košickom a Prešovskom kraji treba s vetrom počítať až do piatka (12. 2.) rána.



Podľa meteorológov môže vo štvrtok ráno zasnežiť v Prešovskom kraji. Vydali preto výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 11.00 h. Spadnúť môže okolo 15 centimetrov snehu.



SHMÚ ďalej upozorňuje na nízke teploty vo večerných hodinách, ktoré môžu dosiahnuť až mínus 19 stupňov. V tejto súvislosti platí od 18.00 h výstraha prvého stupňa pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Vo vyšších polohách stredného Slovenska tiež platí výstraha pred vetrom na horách, ktorý môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 125 kilometrov za hodinu.



Naďalej tiež pretrvávajú hydrologické výstrahy pred povodňami. Druhý stupeň platí v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava a prvý stupeň v okresoch Lučenec, Revúca a Košice v okolí rieky Bodva.



Na strednom Slovensku je bez elektriny 37 000 odberných miest



Na strednom Slovensku je bez elektrickej energie približne 37.000 odberných miest Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina. Po prudkom vetre a výdatnom snežení je v poruchovom stave 26 vedení vysokého napätia a mimo prevádzky je viac ako 400 distribučných trafostaníc. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že dôvodom sú najmä popadané stromy, ktoré trhali vodiče a poškodzovali stĺpy. "Najpostihnutejšou oblasťou je Banskobystrický kraj, konkrétne okresy Rimavská Sobota, Poltár, Žiar nad Hronom, Krupina a Zvolen. Výpadky však neobišli ani sever krajiny. Bez prúdu sú aj stovky obyvateľov v okresoch Bytča a Liptovský Mikuláš," uviedol Gejdoš.



"Elektrikári zo SSD sú v plnom nasadení a robia všetko, čo je v ich silách, aby situáciu zvrátili. Na mnohých miestach ešte len vyhľadávajú poruchové miesta, pretože sa nachádzajú v odľahlých a ťažko prístupných lokalitách. V niektorých oblastiach navyše stále sneží a fúka silný vietor. V takýchto prípadoch je veľmi náročné a, žiaľ, niekedy až nemožné dopraviť na miesto potrebnú techniku. Takže musíme čakať na ustálenie počasia," povedal hovorca SSD.



Upozornil, že vzhľadom na aktuálnu poveternostnú situáciu nie je vylúčené, že poruchy budú ešte pribúdať.