SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách

Bratislava 13. januára (TASR) - Silnejší vietor treba vo štvrtok v noci očakávať najmä v horských lokalitách na severe Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno. Trvajú do 23.30 h a potom aj v piatok (14. 1.) od 11.00 h. Vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Platia tiež výstrahy pred poľadovicou.



V piatok sa výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách rozšíri aj na okresy Banská Bystrica, Ružomberok, Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do piatka 11.00 h pre okresy Kežmarok, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina a Turčianske Teplice. Na poľadovicu si treba dávať pozor v severných okresoch Žilinského kraja, väčšine okresov Prešovského kraja a v okresoch Michalovce a Sobrance. Výstraha prvého stupňa tu platí počas štvrtka a predbežne aj do piatkového večera.



V okrese Poprad platí aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, a to i počas piatka. Vietor tam môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha pred vetrom je vydaná aj pre okresy Bratislava, Senec a Pezinok, a to od piatka 10.00 h.



Na toku Latorica v okrese Michalovce naďalej pretrváva vodná hladina na úrovni prvého stupňa povodňovej aktivity, ktorá bude podľa SHMÚ postupne klesať. Meteorológovia budú vývoj hydrologickej situácie priebežne aktualizovať.