Meteorológovia varujú pred búrkami v oblasti Tekova i hornej Nitry

Bratislava 7. júna (TASR) - Línia búrok v nedeľu popoludní prechádza podľa informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) od severu na juh nad územím západného a stredného Slovenska. Najväčšie riziko ich výskytu je súčasnosti v regiónoch hornej Nitry a Tekova, pre ktoré meteorológovia vyhlásili zvýšený druhý stupeň výstrahy pred búrkami.



Do 16.30 h upozorňujú na možnosť výskytu silných búrok s krúpami, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. "S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h," dodávajú. Varujú pred rizikom škôd spôsobených danými javmi a takisto na možnosť lokálnych povodní.



Od nedeľňajšieho popoludnia platí výstraha pred búrkami prvého stupňa pre celé Slovensko, búrková činnosť môže trvať až do pondelkového (8. 6.) večera, na juhozápade platí výstraha do pondelkového rána.