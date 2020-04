SHMÚ vydal výstrahu pred nízkymi teplotami i prízemným mrazom

Bratislava 19. apríla (TASR) - V prvých hodinách nového týždňa hrozia mrazy. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu 1. stupňa pre nízke teploty i prízemný mráz.



Výstraha pred nízkymi teplotami sa týka väčšiny územia krajiny okrem juhozápadu a juhovýchodu Slovenska, kde naopak hrozí prízemný mráz. Teplota vzduchu sa môže od polnoci do pondelkovej 07.00 h dostať na hodnoty -2 až - 6 stupňov Celzia. V prípade prízemných mrazov môžno v rovnakom čase očakávať teplotu od 0 do 3 stupňov C.



Počas noci z pondelka na utorok (21.4.) môže dokonca teplota vo výške 5 cm nad povrchom klesnúť až na -2 stupne C.