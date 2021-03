POZOR, počas štvrtkovej noci môže napadnúť až desať centimetrov snehu

Bratislava 11. marca (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku môže počas štvrtkovej noci snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre Košický, Prešovský, Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, tiež pre okres Prievidza. Podľa meteorológov môže spadnúť okolo desať až 13 centimetrov snehu.



"Sneh bude súčasne mokrý, a teda ťažký, vo vyšších polohách bude aj veterno, následkom čoho môže pri väčšom množstve snehu ľahšie dôjsť k padaniu/lámaniu stromov či iným škodám. Sneh však dlho nevydrží, už zajtra sa bude rýchlo roztápať," priblížil SHMÚ na sociálnej sieti.



Zároveň pre spomenuté kraje platí aj výstraha prvého stupňa pred poľadovicou. Počítať s ňou treba až do piatka (12. 3.) rána.



V Žilinskom kraji meteorológovia vo štvrtok ojedinele očakávajú výskyt vetra, ktorý môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa pre tento jav platí pre okresy Námestovo a Tvrdošín. V piatok doobeda môže zafúkať aj v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom či Prešovskom kraji, pre ktoré platí výstraha predbežne od 8.00 h do 11.00 h.



V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji treba od štvrtka večera počítať aj s vetrom na horách.



SHMÚ tiež upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov, s ktorými treba rátať od piatka rána, a to najmä v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.