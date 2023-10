SHMÚ vydal výstrahy pred vetrom,upozorňuje na riziko víchric na horách

Bratislava 19. októbra (TASR) - So silným vetrom treba rátať aj v piatok (20. 10.). Na horách platia výstrahy druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že vietor na horách môže dosahovať úroveň mohutnej víchrice. Okrem toho vydal aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom vo viacerých ďalších regiónoch.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre väčšinu Žilinského kraja, ale aj pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách od zhruba 1500 metrov sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý môže nárazovo dosahovať rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu. V priemere môže mať rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu.



So silným vetrom treba rátať aj v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ale aj vo viacerých okresoch Trenčianskeho, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. Výstraha pred vetrom platí od piatka obeda až do soboty (21. 10.). SHMÚ upozorňuje, že vietor v týchto lokalitách môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 65 až 85, v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.