SHMÚ vydalo výstrahu prvé stupňa pre poľadovicu

Bratislava 7. decembra (TASR) – Poľadovica potrápi obyvateľov na východnom a strednom Slovensku do nedele 8. decembra. V tejto súvislosti vydali meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa, informujú o tom na internetovej stránke.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Výstraha platí do nedele do 12.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či pre infraštruktúru," poznamenali meteorológovia.



V nedeľu bude veterno v horských oblastiach, najmä na severe krajiny. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. "V horách v polohách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.