SHMÚ: Výdatné dažde potrápia Slovensko aj v sobotu, platia výstrahy

Bratislava 14. septembra (TASR) - Na väčšine Slovenska treba aj v sobotu počítať s výdatným dažďom. Očakáva sa najmä na západnom a strednom Slovensku. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého až tretieho stupňa. Platia predbežne do pondelka (16. 9.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom na webe.



Výstrahy tretieho stupňa pred dažďom sa týkajú okresov Malacky, Senica, Skalica a Myjava. V lokalitách sa očakávajú zrážky s úhrnom 230 milimetrov (mm). Výstrahy druhého stupňa zase platia pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Topoľčany, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Bytča. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Banskobystrický kraj, väčšinu Nitrianskeho a Žilinského kraja a niektoré okresy Trnavského, Trenčianskeho, Prešovského či Košického kraja.



Meteorológovia okrem dažďa upozornili aj na hroziace povodne. Vydali preto hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa, najvyššie platia pre okresy Skalica, Senica, Myjava a Malacky. Cez víkend treba okrem dažďov rátať aj so silnejším vetrom, a to najmä na západnom Slovensku. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa. Vo viacerých lokalitách si treba dávať pozor aj na vietor na horách.