MRAZIVÉ TEPLOTY: Meteorológovia varujú pred zimou

Bratislava 23. decembra (TASR) - Výstraha pred nízkymi teplotami platí vo štvrtok ráno najmä na severe Slovenska. Teploty môžu klesnúť až do mínus 19 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Prvostupňová výstraha platí vo štvrtok do 10.00 h v okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. "Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," spresnili meteorológovia.