NA CESTÁCH OPATRNE: Výstraha pred poľadovicou platí na celom Slovensku

Bratislava 9. januára (TASR) - Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí vo štvrtok ráno na celom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.



V Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji končí výstraha vo štvrtok o 9.00 h. V ostatných častiach Slovenska sa podľa meteorológov môže objaviť poľadovica až do piatkovej (10. 1.) polnoci.



"Poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornil SHMÚ. Dodal, že výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Situáciu na cestách komplikuje poľadovica, niekde i hmla a mrholenie

Situáciu na slovenských cestách komplikuje vo štvrtok poľadovica, vyskytuje sa najmä na strednom a východnom Slovensku. V obvode Brezovica a Ústie nad Priehradou sa tvoria snehové jazyky. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.



Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je podľa cestárov nutné použiť snehové reťaze. Tie sú potrebné pre vozidlá dlhšie ako 10 metrov aj na ceste II/571 Pavlovce - Kráľ.



Pre hmlu a mrznúce mrholenie je znížená dohľadnosť do 100 m v okolí lokality Partizánske, do 200 m v okolí Piešťan, Banskej Štiavnice a Šturca.



Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okresoch Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.